Passionné par la série «Esprits criminels», un étudiant de Liège prétend traquer les pédophiles: il est finalement poursuivi pour... pédopornographie!

Le prévenu avait été confondu par les autorités françaises dans le cadre de l’enquête réalisée contre un autre individu. L’enquête avait démontré qu’il avait échangé des fichiers pédopornographiques par l’intermédiaire du tchat de Skyrock. Une perquisition réalisée chez lui, alors qu’il séjournait comme étudiant à Liège, avait permis de découvrir plus de 4 000 fichiers illégaux, récoltés sur Internet durant une période de deux ans, entre 2018 et 2020.

Passionné d’informatique et sauveteur pour le SNSM (société nationale de sauvetage en mer), le prévenu a affirmé devant le tribunal qu’il était aussi un grand fan de la série «Esprits criminels». Influencé, il aurait joué «au Shérif» sur les réseaux sociaux, mais il n’a jamais dénoncé aucun fait à la police.

«J’ai cherché à traquer et à signaler les auteurs de pédopornographie sur Internet. Mais je ne suis pas fier de ce que j’ai fait durant cette période d’inconscience», a indiqué le prévenu à la juge.

Le parquet s’est étonné du grand nombre de fichiers découverts et a requis une peine d’un an de prison avec amende de 500 euros. La défense, Me Van den Eynde, a plaidé la suspension du prononcé ou une peine assortie d’un sursis.