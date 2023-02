D2 | Mahir Demiral a pris ses marques à La Louvière Centre, avant d’affronter Dison: «Il n’y a pas de petites équipes»

La première semaine de travail de Mahir Demiral à la tête de la D2 de La Louvière Centre s’achève et le coach semble avoir pris ses marques. Il est en tout cas satisfait du boulot effectué ces derniers jours. « On vient d’avoir trois entraînements et ils se sont très bien passés. Tout le monde est en pleine forme », rassure-t-il avant d’évoquer son premier adversaire avec les Verts, Dison, qui ne compte que deux unités de moins. « Dans cette série plus que dans n’importe quelle autre, on sait que tous les matches seront difficiles tant le classement est serré. On peut se retrouver six places plus haut ou plus bas d’une semaine à l’autre. Il n’y a pas de petites équipes. »

Dans ce contexte, chaque match présente de gros enjeux. « Les joueurs sont conscients de l’importance de chaque rendez-vous. On en a d’ailleurs parlé mardi, en réunion. Dimanche, on va montrer ce qu’on vaut et jouer pour gagner. On sait aussi malgré tout que pour l’instant, on est en haut du classement et chaque équipe vient avec une autre mentalité. De notre côté, on se doit de continuer à prôner le jeu qui est le nôtre et pas nécessairement changer de système en fonction de l’adversaire. Dison ? Évidemment, on a étudié cette équipe, comme elle l’a fait de son côté. Mais je ne vais rien dévoiler de nos analyses », sourit le coach.

Jatta blessé, Kalonji qualifié

Pour cette rencontre, Mahir Demiral sera vraisemblablement privé de Jatta, toujours blessé, alors que la nouvelle recrue, Kalonji, pourra déjà entrer en ligne de compte. « C’est une bonne chose car il est costaud. Il est utile dans la conservation du ballon. Son gabarit couplé à son expérience, dans l’équipe assez jeune qui est la nôtre, peut s’avérer utile dans certaines situations, quand on sait que tout peut vriller complètement à la 89e minute d’un match sur une phase arrêtée, par exemple. Mais je ne suis pas là pour parler que d’un joueur. Je regarde mon équipe dans son ensemble et je suis confiant pour le match qui arrive. »