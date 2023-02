Il y a du mouvement dans le monde du commerce à Herve. Ainsi, une bonne demi-douzaine de magasins ont récemment ouvert ou vont rouvrir. Petit tour au centre-ville et alentours…

Le magasin Impactdéco de Potiérue, où s’ouvrira le café littéraire Chez Lison. - Y.B.

En Potiérue, Impact Déco va céder la place à un café littéraire, que compte ouvrir, en mars ou avril, Lison Vanmarsnil. Des travaux sont en cours. Le café sera nommé Chez Lison. Elle, c’est Lison Vanmarsnil, qui est convaincue que « Le bonheur est fait de choses simples ». Et de rencontres aussi, que son établissement devrait favoriser. « Je me suis baladée en ville et je me suis dit que ça serait chaleureux qu’on puisse se poser une demi-heure, en mangeant une petite soupe ou en mangeant un petit plat concocté avec des produits locaux (quiches et pâtisseries maison, mais aussi un brunch, un dimanche par mois, ou en été une formule plancha). On pourra aussi boire un soft, du thé, du café, une bière régionale, du vin ou des bulles. Et puis, j’ai cet amour du livre en moi. »