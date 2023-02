Des chanteurs issus d’émissions musicales télévisées se regroupent pour la bonne cause à Saint-Ghislain

Le concert « Des chansons plein la tête » est un spectacle de variétés qui regroupe des chanteurs issus de célèbres émissions musicales télévisées comme The Voice, l’Eurovision, N’oubliez pas les paroles, Le plus grand karaoké de France (M6), Star Academy, etc.

Au programme : des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.