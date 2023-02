Permis accordé pour la toute nouvelle caserne des pompiers de Verviers

C’est désormais quasiment acquis puisque le permis de la nouvelle caserne vient d’être accordé. Elle sera construite rue des Aulnes, non loin du funérarium et de l’autoroute qui mène à Spa. Un choix stratégique qui va permettre d’intervenir plus rapidement sur tout l’arrondissement.

Jean-Luc Nix, le président de la zone, est très heureux de cette avancée déterminante dans ce projet. « Ce sera un magnifique ouvrage », commente-t-il. La caserne, en partie enterrée, ne sera pas très haute. Le but était de limiter l’impact pour les différents riverains. L’échevin de l’Urbanisme de Verviers, constate d’ailleurs que pour un projet de cette envergure, la ville a reçu relativement peu de plaintes. « On sent que le fait que ce soit pour construire une caserne, ça a tendance à apaiser la population », souligne Maxime Degey. De fait, le commandant de la zone, Quentin Grégoire, assure que les riverains actuels appréciaient la présence des pompiers qui les rassurait.

Niveau financier, on ne sait pas encore très bien où l’on en est. À la base, le projet devait coûter 9 millions, puis il a augmenté à 12 et la zone a donc emprunté 12,5 millions. Sauf que les coûts ont encore augmenté entre-temps. « On nous a parlé de 16 millions. On a décidé de ne pas dépasser les 12,5 millions », indique Jean-Luc Nix. Sauf que la crise des matériaux et des énergies est passée par là et il va très certainement falloir payer plus que prévu. La zone doit encore réfléchir aux différentes possibilités et verra plus clair lorsque les entrepreneurs lui auront remis leurs offres.

Trop petite

Pourquoi fallait-il absolument se lancer dans un projet si coûteux ? Outre les problèmes de normes incendies, il y a d’autres soucis à la caserne de Verviers. « C’est une ancienne école assez vétuste, avec des châssis en métal et du simple vitrage à certains endroits », fait remarquer Jean-Luc Nix. « Les véhicules sont garés l’un derrière l’autre. Donc, on doit parfois en sortir deux avant de pouvoir sortir le bon », ajoute Quentin Grégoire. « Il n’y a pas de séparation homme/femme, ni pour les vestiaires ni pour les douches. Elle est devenue trop petite. Avant il y avait 12 personnes qui y travaillaient en même temps, elles sont 19 actuellement. Il y a 130 pompiers donc il faut 130 casiers… C’est simplement trop petit. »

On avait dans un premier temps tenté de voir s’il était possible de reconstruire sur place mais ce n’était pas le cas « On ne savait pas rajouter des étages. La structure du bâtiment ne le permettait pas », poursuit Quentin Grégoire. Il aurait fallu, détruire et reconstruire ce qui aurait fait perdre un temps considérable.