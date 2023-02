Noël Berest, qui habite le bout de la rue des Croisettes à Écaussinnes, n’est pas content: la Boucle du Hainaut passerait à 50 mètres de chez lui!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dossier de la « Boucle du Hainaut » a rebondi jeudi : le Gouvernement wallon a validé l’adoption des orientations relatives au périmètre de réservation, consécutive à la demande de révision de plan de secteur par ELIA pour son projet de ligne électrique à très haute tension.

Le tracé prévu par ELIA est donc provisoirement réservé, ce qui permettra de lancer les diverses études d’incidence, l’enquête publique, etc. On est évidemment très loin d’un feu vert final. Mais à Ecaussinnes, on l’a mauvaise. Du côté des politiques bien entendu, mais aussi des citoyens. Nous avons rencontré l’un d’entre eux, qui habite tout au bout de la rue des Croisettes, au nº48. Cinquante mètres plus loin, c’est la RN57. Pile sur le tracé envisagé pour la ligne électrique très haute tension.

Une tranquillité sans cesse malmenée

Noël Berest, 67 ans, y vit depuis 1997. Mais il a toujours habité rue des Croisettes. Pour lui c’est un coup dur… de plus.