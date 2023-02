Faillite d’une société de diamants anversoise: saisie pour une valeur de 50 millions

Plus de douze descentes d’huissiers et de policiers dans divers domiciles privés auraient eu lieu en janvier, affirme Bloomberg. La saisie de diamants entre dans le cadre d’une tentative de recouvrement de dettes d’Eurostar Diamond Traders auprès de son créancier, la banque britannique Standard Chartered.

Le parquet confirme que divers dossiers et enquêtes sont ouverts contre cette société mais ajoute ne rien avoir à communiquer pour le moment à propos d’éventuelles saisies.

En 2021, la justice belge a ouvert une enquête sur cette faillite mystérieuse de la plus grosse société diamantaire d’Anvers. Eurostar Diamond Traders présentait officiellement de très beaux chiffres mais semblait en même temps crouler sous une dette d’un demi-milliard d’euros. Les seules possessions effectives de l’entreprise étaient quelques pierres et un élégant siège central situé près de la gare et valant 1,5 million d’euros.