«Je m’en bats la queue au plafond jusqu’à production d’étincelles!»: le dérapage d’un prof en plein auditoire à l’ULiège, «je regrette ces propos» (vidéo)

Une vidéo crée la polémique du côté de l’ULiège et au sein de la communauté des étudiants liégeois. Dans celle-ci, on aperçoit Mr. Bernard Rogister, professeur de Biochimie et de Physiologie mais aussi vice-doyen à la recherche en Faculté de Médecine, tenir des propos pour le moins surprenants à l’égard de ses élèves.

Les faits se déroulent à la fin d’un cours, qui s’est visiblement tenu durant le second quadrimestre de l’année scolaire 2021-2022, soit en toute vraisemblance entre février et mai 2022, il y a près d’un an d’ici.