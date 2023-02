Crise de l’énergie: les réformes des accises, du tarif social et des factures d’acompte seront liées

Un nouveau kern consacré à la réforme de la facture énergétique sera convoqué lundi matin, a-t-on appris de source gouvernementale.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&aV) avait présenté la semaine dernière sa proposition de réforme de la facture énergétique, devant entrer, selon lui, en vigueur le 1er avril. D’une part, la TVA sur le gaz et l’électricité serait maintenue définitivement à 6 %. D’autre part, cette diminution serait compensée par une augmentation des accises calculée en fonction du volume consommé et non du prix du marché.