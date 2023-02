«J’aim bin tchan qui va cron»: la nouvelle pièce de théâtre de la troupe du Sacré-Coeur d’Antoing

La troupe de théâtre du Sacré-Coeur d’Antoing est de retour pour souffler ses 30 bougies, avec trois ans de retard. « En 2020, la troupe théâtrale du Sacré-Cœur devait fêter ses 30 ans d’existence. Cette troupe a été fondée en 1990 au sein de l’Association des Parents de l’école libre du Sacré-Cœur sous l’impulsion du regretté Maurice Blangenois décédé en 2010, pour subvenir aux besoins de l’école, faire de petits travaux », rappelle Pascal Renard. « La troupe a évolué d’année en année et même si l’école a fermé, nous avons continué la pièce de théâtre. Covid oblige il n’y a pas eu de représentations en 2020, 2021 et 2022. Nous remettons donc le couvert en 2023. Cette année, nous sommes sept sur scène : Christelle Cossement, Françoise Bacart, Joëlle Wattripont, Damien Leleux, Frédéric Louette, Alain et Pascal Renard ».

Cette année, cette troupe d’amateurs interprétera une comédie en trois actes de Christian Derycke. « J’aim bin tchan qui va cron ». « Voici l’histoire en quelques mots : Albert est un vieux célibataire propriétaire d’une belle demeure sur plusieurs hectares de terre et de bois. Il vit avec Hélène jeune femme qui cumule les rôles de cuisinière, dame de compagnie et femme de ménage. Cela déplait à sa voisine Caroline qui rêve d’une alliance avec son voisin aisé. Arnaud, neveu d’Albert, débarque avec un agent immobilier, après avoir ignoré son oncle pendant des décennies… » La suite sur la scène dans des décors d’Isabelle Renard et son équipe.