Ces photos montrent un musée de l'aviation et un entrepôt privé, pas des bases souterraines secrètes

Quatre de ces photos semblent avoir été prises au même endroit: elles montrent un tunnel ou un hangar, bas de plafond ; un groupe de personnes est visible dans trois de ces images. La dernière photo montre plusieurs rangées d'étagères, dont on ne voit pas bien le contenu, dans ce qui semble être un sous-sol.

"Ils ont trouvé de la nourriture et des boissons propres à la consommations (sic) et détenus par la cabale. Ce stock de 14,2 billion tonnes de nourriture saines (sans farines d'insectes, etc...) va pouvoir nourrir l'humanité entière pour les 150 prochaines années!!!", affirme cette internaute belge , qui partage cinq photos censées montrer les tunnels dans lesquels a été faite cette découverte.

"Les échantillons ne contiennent aucun élément toxique, qui habituellement se retrouve dans la nourriture destinée au peuple de la terre!!", poursuit le texte de cette publication, relayée plus de 300 fois depuis le 31 janvier 2023.

Dans les commentaires, plusieurs internautes remercient l'auteure de la publication pour cette cette "information de très grande importance".

Captures d'écran réalisées le 03/02/2023 sur Facebook

Ces images sont partagées depuis plusieurs mois sur Facebook et sur Twitter. Elles ont également été relayées avec des affirmations similaires dans plusieurs langues, et vérifiées par l'AFP en portugais et en serbe.

La publication belge mentionne "la farine d'insecte" et fait écho à une décision récente de l'Union européenne, qui autorisé en janvier la mise sur le marché européen de deux nouveaux types d'aliments issus d'insectes (ténébrion mat et grillon). Ce nouveau règlement fait l'objet de nombreuses fausses informations sur les réseaux sociaux, dont certaines ont été vérifiées par l'AFP.

En réalité, des recherches inversées d'images permettent de vérifier que ces photos ne montrent pas des "tunnels" cachés utilisés par l'élite de "l'Etat profond" pour stocker de la nourriture "saine", mais un musée de l'aviation situé en Suède et un entrepôt privé américain, dont les photos sont disponibles librement en ligne.

Un musée de l'aviation suédois

Pour retrouver l'origine de ces images, l'AFP a effectué une recherche d'image inversée en utilisant différents outils.

En séparant les quatre images du haut du visuel, sur lesquelles on peut lire la mention "Youtube" et "D.U.M.B.S" - pour Deep Underground Military Bases - et en effectuant une recherche d'image inversée avec l'outil russe Yandex, on trouve un site qui renvoie vers une vidéo Youtube publiée en 2009.

Cette vidéo intitulée "Les bases souterraines du gouvernement américain exposées" est publiée par Hal Turner, un animateur de radio américain d'extrême droite qui, selon le Southern Poverty Law Center, défend des idées suprématistes.

Elle montre principalement des images de faible qualité de ce qui ressemble à des tunnels, des parkings pour camions, des égouts, des salles d'ordinateurs, des chantiers navals et des photos satellites de lieux non nommés. "Au péril de leur vie, les fans de l'émission de radio de Hal Turner ont réussi à infiltrer et à photographier des installations gouvernementales souterraines massives", assure la description de la vidéo.

On retrouve dans la vidéo les quatre premières images relayées dans les publications que nous vérifions, à partir de 3'46.

Capture d'écran réalisée sur Facebook le 03/02/2023 Capture d'écran réalisée le 03/02/2023 sur Youtube

Hal Turner a été condamné en 2010 pour avoir menacé d'agresser trois juges à Chicago, un crime qui lui a valu d'être interdit d'émission de radio pendant trois ans. Il a partagé de fausses informations vérifiées à plusieurs reprises par l'AFP, ici et ici par exemple.

Une deuxième recherche avec Yandex renvoie vers un site partageant des photos d'un musée de l'aviation situé à Göteborg, en Suède. La page renvoie vers le site de ce musée, Aeroseum.

En regardant de plus près, on reconnaît dans ces photos des éléments similaires à ceux des images que nous vérifions, comme les portes jaunes et la forme courbée du plafond, sur lequel sont fixés des câbles.

Une recherche du musée de l'aviation de Göteborg sur Google Maps permet de voir des photos du musée, qui semblent correspondre aux images que nous vérifions, comme le montre la comparaison ci-dessous.

A gauche, des captures d'écran des publications que nous vérifions. A droite, des photos du musée suédois disponibles sur Google.

Le 30 juin 2022, le musée de l'aviation de Göteborg a confirmé à l'AFP que nos quatre premières images montrent bien le hangar souterrain du musée et qu'elles ont probablement été prises entre 2001 et 2003, alors qu'aucun avion ou hélicoptère n'était encore exposé dans cet espace.

Le hangar en question, construit en 1955, n'est pas situé "à des kilomètres sous terre", comme l'assure la vidéo de Hal Turner, mais à 30 mètres sous terre. Il n'a jamais servi d'entrepôt de nourriture et de boissons, a confirmé le musée.

Un entrepôt privé à louer

Une recherche d'image inversée avec Google de la photo du bas, qui montre des rangées d'étagères, renvoie vers le site de Springfield Underground, une société qui loue des entrepôts dans le Missouri, aux Etats-Unis. La photo que nous recherchons se trouve en page d'accueil du site et sur leur page Facebook.

Capture d'écran réalisée le 03/02/2023

La société propose des services de stockage souterrain à basse température et loue notamment son entrepôt à des entreprises alimentaires, telles que Kraft Foods et Dairy Farmers. Certaines entreprises louent l'espace pour stocker des fichiers et le fournisseur d'accès Internet Bluebird Network LLC y a son centre de données.

Le site de Springfield Underground indique qu'il s'agit d'une entreprise privée familiale et non d'un lieu détenu par le gouvernement.

Les souterrains secrets, rhétorique récurrente de la mouvance QAnon

L'existence supposée d'un vaste réseau d'installations et de tunnels souterrains utilisés par une "élite" à des fins néfastes est un thème récurrent des théories du complot, en particulier celles émanant des États-Unis. L'idée a connu un regain de popularité avec l'émergence de QAnon aux États-Unis en 2017. Cette théorie du complot a fait de nombreux adeptes ces dernières années, notamment des partisans de l'ancien président Donald Trump aux États-Unis.

Déjà en 1995, l'idée de tunnels militaires souterrains avait gagné en popularité avec Phil Schneider, un homme qui prétendait avoir participé à la construction de ces installations, dans lesquelles travailleraient également, selon lui, des entités extraterrestres.

L'AFP a déjà vérifié à plusieurs reprises des images censées montrer des tunnels souterrains dans lesquels seraient enfermés des enfants, ici et ici par exemple.

Une partisane de Donald Trump tient une pancarte avec un "Q", associé à la mouvance complotiste QAnon, devant la résidence de l'ancien président des Etats-Unis à West Palm Beach, en Floride, le 15 novembre 2022 ( AFP / Giorgio VIERA)

Aric Toler, chercheur à Bellingcat - un site spécialisé dans la vérification et l'investigation par le biais de renseignements en source ouverte - a suivi le développement de QAnon. Les "DUMBS" dont il est question dans les publications sont une "obsession" pour les adeptes de ces théories complotistes, a-t-il expliqué à l'AFP en juillet 2022.