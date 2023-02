Accident mortel à Ligne: Tom, 27 ans, était papa de deux enfants

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un jour après l’accident qui a causé la mort d’un homme à Ligne, l’émotion était encore bien présente au sein de la cité des Géants. De nombreuses personnes, sur les réseaux sociaux, ont présenté leurs condoléances à la famille de Tom Nys, 27 ans, décédé ce jeudi matin vers 5h10 du matin à proximité d’un passage à niveau situé sur la chaussée de Tournai dans le village de Ligne. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule, une Dacia Duster, qui circulait dans le sens Leuze-Ath, a percuté la barrière du passage à niveau. Sous la violence du choc, la barrière est entrée dans l’habitacle et a touché mortellement le chauffeur de la voiture. Le véhicule a poursuivi sa course sur 300 mètres avant de s’arrêter. À l’arrivée des urgentistes, le conducteur était déjà décédé. L’homme était seul à bord et rentrait chez lui.