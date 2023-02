La Wallonie ne peut plus décerner de certificats ADR aux routiers depuis le 1er janvier

L’information des sites spécialisés transportmedia.be et Flows a été confirmée vendredi à l’agence Belga par le département flamand Mobilité et Travaux Publics. Ce certificat est requis pour toute personne transportant des matières dangereuses par la route.

Depuis la sixième réforme de l’Etat, la base de données ADR n’est plus gérée par le SPF Mobilité, mais par le département flamand Mobilité et Travaux publics (MOW). La Wallonie et la Région bruxelloise ont accès à cette base de données moyennant une redevance. Selon transportmedia.be, la Wallonie n’aurait pas payé sa redevance depuis 2016 et la Flandre a décidé de lui couper l’accès à la base de données depuis le 1er janvier 2023.