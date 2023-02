Standard: comment gérer le «cas Noë Dussenne» après son transfert avorté?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque été ou hiver, de nombreux joueurs ont des envies de départ. Chaque été ou hiver, les clubs doivent gérer ces envies. Mais tous les souhaits d’aller plus haut sportivement, voire plus loin pour les finances, ne peuvent être exaucés. C’est le cas de Noë Dussenne. Le défenseur central du Standard, en fin de bail au terme de la saison, s’était vu au Lokomotiv Moscou mais pour y recevoir des euros et non des roubles. Transfert avorté, abandonné et retour à la case départ avec une nouvelle titularisation, vendredi dernier, contre Eupen. Parce que l’ancien Mouscronnois ne s’est pas braqué contre son club et n’a pas boudé, conscient sans doute que le club principautaire n’était pour rien dans l’échec de la transaction.

de videos

En attendant, tous ces faux départs posent question. Ils laissent forcément des séquelles dans la tête de ceux qui ont loupé une étape supplémentaire dans leur carrière.