Manuel fabrique un panneau de signalisation pour faire ralentir les voitures dans sa rue à Souvret: «Des chats se font écraser!»

Manuel Cailleeuw a décidé d’installer un panneau de signalisation, que son propre fils a réalisé, sur sa façade. Il l’a placé en début de semaine, rue Haute à Souvret. Son but est que les automobilistes lèvent le pied, et que les animaux de compagnie soient (enfin) en sécurité. « Je ne compte plus les chats écrasés », déplore le riverain.