Deux voleurs dérobent une soixantaine d’ordinateurs en une seule nuit dans les bureaux de Reno energy à Angleur: «Ils ont aussi tagué notre façade»

Tout s’est déroulé à l’abri des regards, pendant la nuit, quand plus aucun employé ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment. Deux individus, habillés de pulls à capuche et de gants, ont forcé un volet électrique de l’entreprise Reno energy, active dans la rénovation énergétique et les panneaux photovoltaïques.

« Et, malheureusement, l’alarme n’était pas mise. On a le chemin de fer qui est le long du bâtiment, et aussi un RAVeL. Ils sont visiblement rentrés par là. Personne les a vus de ce côté », nous explique Raphaël Pietteur, administrateur.