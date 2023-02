«J’aime mon mari mais je n’ai pas envie de faire l’amour!»: est-ce grave?

Peut-on vivre sans faire l’amour ? Oui ! L’abstinence sexuelle n’est pas une anomalie sociale ni une maladie. Si elle est bien vécue et partagée, l’abstinence n’est pas un problème. Ne pas avoir envie de faire l’amour reste un sujet tabou dans notre société. Mais il n’y a pourtant aucun besoin vital d’avoir des relations sexuelles, contrairement aux idées reçues. Les corps s’adaptent, tant chez les femmes que chez les hommes. Andrologue, urologue, sexologue précisent que s’il n’y a pas de frustration, il n’y a aucun risque physiologique. S'il y a une baisse de testostérone chez les hommes par exemple, moins de production de spermatozoïdes, tout revient à la normale à tout moment de reprise de l’activité sexuelle.

Lire aussi La rubrique sexo de Catherine Jamotte: comment parler de sexualité avec nos enfants? Les hommes et les femmes asexuel(le)s ne doivent plus être sous pression. Il faut faire fi de l’angoisse de la performance, de la course à l’orgasme ! D’autant qu’à tout moment, la reprise d’une sexualité, si l’envie se fait ressentir, reste possible. L’asexualité n’est pas une anomalie sociale !

Soixante millions de personnes dans le monde se revendiquent asexuels, ceux et celles qui ne font plus ou peu l’amour. Un tiers des couples ne fait plus l’amour et vit une relation tendre et sensuelle.

Pas une maladie ! Ce qu’il faut retenir, c’est que l’asexualité n’est pas une pathologie, c’est au final une orientation sexuelle comme les autres : elle propose de s’interroger sur la définition même de la sexualité et invite à une autre forme d’intimité relationnelle. La sexualité n’est pas que pénétration ! Sans oublier qu’au cours d’une vie, la sexualité évolue, elle est fluide, elle n’est pas figée dans le marbre. Lire aussi La rubrique sexo de Catherine Jamotte: «Clubs libertins: les Belges en sont friands, mais…» La qualité relationnelle et la communication priment encore et toujours dans les rapports humains, l’épanouissement personnel, l’intimité. À chacun et chacune de choisir, sans culpabiliser, sans se plier aux injonctions sociales, aux modes, aux catégories multiples et variées ! C’est tout autre chose si cette absence d’envie de faire l’amour provoque souffrance et frustration. Il y a alors lieu de consulter. Les causes : baisse de désir passagère, douleurs, traumatisme, maladie, désaccord conjugal.