«À poilS !», un spectacle d’humour sur les animaux donné par GiZèle à Auvelais

GiZèle jouera son one woman show « À poilS ! », un spectacle d’humour sur les animaux, le vendredi 10 février à 20h au Quai de Scène à Auvelais.

Voici le pitch du spectacle : « Vivre avec des animaux, c’est génial, et on les adore ! Mais ! Mais… il faut avouer que ça comporte quelques contraintes et ça demande plusieurs aménagements au quotidien… comme être équipé de rouleaux d’essuies-tout par exemple… GiZèle vous parlera de bien des choses : d’amour, de découvertes, et elle ne fera pas l’impasse sur les désagréments nauséabonds, parce que tout le monde doit TOUT savoir en adoptant un animal ! Mieux vaut être prêt psychologiquement avant, que d’avoir la surprise pendant… Alors, venez le cœur bien accroché pour rire durant deux heures, à un très gros poil près ! »