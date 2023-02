Pour son retour, le Laetare dévoile sa nouvelle affiche

Pour sa participation, Nathalie recevra 200€, mais ce qui l'a réjouie davantage, c'est d'avoir pu apporter sa contribution au Laetare, auquel elle participe depuis son plus jeune âge. "Je participe au Laetare depuis mes un an et demi. J'ai toujours grandi avec le folklore stavelotain, car mes parents et mes grands-parents le célébraient et s'y impliquaient. Chaque Laetare est unique et représente beaucoup plus que trois jours de fête. Pour celui qui est vraiment accro, c'est des mois de préparatifs, mais aussi de réjouissances, car on crée presque une famille."

Cette affiche fleurira dans la ville de Stavelot et au-delà...