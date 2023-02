Le livreur à vélo Uber Eats écrasé par un FlixBus est Sultan Zadran, un Afghan de 38 ans qui laisse derrière lui une femme enceinte et cinq enfants

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés à la rescousse ce jeudi après-midi, sur le coup de 16 h 24, pour désincarcérer un livreur à vélo Uber Eats qui était passé et coincé sous un FlixBus au carrefour formé par les boulevards Albert II et Simon Bolivar, c’est-à-dire en face de la gare du Nord, à Schaerbeek. À leur arrivée, la victime était toujours consciente et hurlait de douleur.