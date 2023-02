L’Union européenne parvient à un accord sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes

La présidence suédoise n’a pas détaillé les prix plafonds contenus dans l’accord. Des informations complémentaires sont attendues plus tard dans la soirée de vendredi.

« Les ambassadeurs de l’UE ont approuvé aujourd’hui le plafonnement du prix des produits pétroliers russes avant une adoption définitive par le Conseil européen », ont tweeté les responsables suédois au nom de leur pays qui assure la présidence tournante de l’Union. Il s’agit d’un « accord important qui s’inscrit dans la réponse continue de l’Union européenne et de ses partenaires à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ».

La Commission européenne avait proposé que, dans les transactions entre la Russie et les pays tiers, le prix des produits raffinés « premium » (vendus plus chers que le pétrole brut, comme le diesel ou le kérosène) soit plafonné à 100 dollars le baril, et celui des produits lourds (mazout…) à 45 dollars le baril, selon une source diplomatique.