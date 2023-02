Rire pour la bonne cause à Dour: participez à notre concours et gagnez des places pour le Doux Rire Festival

Fort de son succès lors de sa première édition, le Doux Rire Festival est de retour à Dour. L’événement vous propose une soirée sous le signe de l’humour pour vous permettre de (re)découvrir des artistes belges et internationaux. Tous sont rassemblés pour la bonne cause. Les bénéfices serviront en effet à des fins caritatives. Objectif : réaliser les derniers souhaits de personnes en fin de vie et placées en soins palliatifs, un travail qui se fera en collaboration avec l’asbl Heart’s Angels. Freddy Tougaux. - Belga/ OGD

Violette, originaire de la région, aura la lourde tâche de monter sur scène pour chauffer la salle. Le public pourra ensuite découvrir Dave Parcoeur, Youri Nawara, Nikoz, Bénédicte Philippon, Funky Fab et notre célèbre Freddy Tougaux. Le spectacle est prévu ce samedi 11 février, à partir de 20 heures, au centre culturel de Dour.

L’affiche de l’événement. - DR

Les places pour la bonne cause sont à 25 euros. C’est 20 euros en prévente et 15 euros pour les moins de 12 ans. Informations et réservation au centre culturel de Dour : 065/76.18.47