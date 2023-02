Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le secteur de l’aide à la jeunesse a manifesté dans les rues pour dénoncer un manque de place. Des difficultés que reconnaît la ministre Valérie Glatigny et pour lesquelles elle lance un appel à ses collègues.

Les difficultés du secteur vous inquiètent ?

C’est un vrai défi car on parle ici d’un public très fragile, à savoir des enfants qui sont en danger ou en difficulté. Et on est dans un contexte où il y a une augmentation très importante des demandes de prise en charge. En 2022, on parle d’une hausse de plus de 46 % dans certains services, alors que les besoins étaient plus ou moins stables entre 2019 et 2021.

Il faut créer plus de places ?

Sur les 5 dernières années, ce sont 52 millions d’euros qui ont été débloqués pour l’aide à la jeunesse. Et il y a deux semaines, nous avons encore mis des moyens pour créer 150 prises en charge supplémentaires. Malgré ça, il faut avoir l’humilité de reconnaître que ce n’est pas assez. On va donc continuer à essayer de trouver de l’argent pour répondre à la création de places. Mais on connaît aussi tous les situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est une grande famille qui vit depuis longtemps au-dessus de ses moyens et où on a un milliard de déficit en plus.

C’est quoi alors, la solution ?