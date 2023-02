La gratuité des piscines bruxelloises pour les échevins, c’est fini: «Un privilège qui datait, et qui n’était pas utilisé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lors du dernier conseil communal, la question de la gratuité de l’accès aux piscines bruxelloises a été posée. L’augmentation du prix des tickets pour les riverains était également au centre des débats. Selon Bruno Bauwens, conseiller communal PTB, « c’est facile pour le collège des échevins d’augmenter le prix de la piscine pour les gens, quand ils peuvent nager gratuitement eux-mêmes. »

Bruno Bauwens avait introduit une motion pour supprimer cela. « Les échevins et conseillers ont un rôle d’exemple dans la société. En plus, le salaire d’un échevin est largement suffisant pour payer un abonnement de 200 €. Ils n’ont aucun besoin d’avoir le privilège de nager gratuitement pour bien exercer leur travail. Étant donné que les habitants, les travailleurs et le personnel de la Ville de Bruxelles paient pour avoir accès à la piscine, on trouve que les membres du collège doivent respecter les mêmes obligations que la population. »