En une publication Facebook, Dominique Degives a provoqué un véritable débat populaire sur les réseaux sociaux. Le patron de La Ferme d’Abondance, à Sombreffe, a rappelé sa clientèle l’interdiction de venir y manger en tenue trop décontractée, c’est-à-dire « en training, en singlet, avec une casquette » : « Notre établissement est un restaurant et non une salle de sport ou un terrain de tennis », a-t-il déclaré. Un serrage de vis qui n’a que moyennement plu aux clients sur Internet. Si certains étaient d’accord avec Dominique et comprenaient le message, d’autres considéraient que, tant qu’il payait son plat, le client avait le droit de venir habillé comme il l’entend.