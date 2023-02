«Room with a View»: éloge de la danse au Théâtre National

Le Théâtre National vibre au son de la musique électronique du musicien et DJ Rone. En collaboration avec le collectif (La)Horde, il offre un spectacle coup de poing avec « Room with a View ».

Une vingtaine de danseurs du Ballet National de Marseille entre en mouvement pour faire écho à la violence du monde et la colère. Dans une carrière de marbre, des appareils, s’affairent, débitent et polissent la roche. Dans ce lieu en dehors du monde et derrière ses machines, Rone sculpte d’amples paysages électroniques et émotionnels pour une horde de ravers. Si les sculpteurs travaillaient le marbre pour « libérer la forme humaine à l’intérieur du bloc » (Michel-Ange), les interprètes, eux, dansent pour se soustraire à la blanche immobilité des pierres, se dressent pour scruter les contours infiniment humains d’un désastre annoncé et envisager la possibilité même de sa beauté.

Attention certaines scènes pourraient choquer la sensibilité du public. Viol, passages à tabac, meurtre… La brutalité est montrée sans fard. « Nous avons pensé ce spectacle comme celui d’un difficile éveil des consciences, d’une marche forcée par la perspective écrasante de l’effondrement, et nous l’avons polarisé sur les rapports physiques que nous entretenons au groupe et à notre environnement. Une exploration des frontières et des nécessaires interdépendances de nos corps », expliquent Rone et (La)Horde. Nous avons choisi d’incarner les mouvements souterrains, haineux comme amoureux, qui nous agitent et dont la compréhension ouvre la voie à une appréhension plus globale des inévitables luttes et conflits à venir. La chorégraphie rencontre la musique pour raconter la souffrance et la légitime colère des générations actuelles qui cherchent à se fédérer pour se donner sens, dans des communautés de fête et de combat, débordées par les infinies violences du monde, qu’elles rejouent en boucle, dans leur chair, comme pour les exorciser. »

La pulsation s’empare des danseurs pour réveiller les consciences et l’espoir à travers le corps à corps célébré pour réparer « un monde salopé ». L’énergie la plus irradiante prend soudain son envol.

Room With A View était également pour Rone l’occasion nécessaire d’un nouvel album, d’une performance unique où faire résonner les cris de ses machines qui nous invitent à de nouvelles échappées, à tracer des lignes de fuite vers des chants qui existent bien au-delà des hommes.

La tournée passera par le Vilar à Louvain la Neuve du 8 au 10 février et à Central à La Louvière le 14 février.

Room With A View. Au Théâtre National du 1er au 4 février. Informations et réservation au 02.203.53.03 et sur www.theatrenational.be