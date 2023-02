Ça va se savoir: Le nouveau logo, le commerce africain et le parking gratuit

Et en le détournant et le retournant carrément pour en faire la photo de profil de son compte Facebook, se présentant comme « L’Originale de Spa ». Bien vu !

Loffet se gare gratos

Le sujet des deux dernières semaines à Verviers, c’est l’histoire du stationnement. La ville doit reprendre la main dessus, mais on ignore encore comment. Alors qu’on discute avec des collègues de nos mésaventures et procès-verbaux en ville, le bourgmestre f.f. et échevin des Finances intervient. « Moi je n’ai jamais eu de PV. Je me gare toujours bien loin, là où c’est gratuit. » On aurait pu croire que l’échevin contribuait avec son argent de poche à la prospérité de sa ville. Quand il dit qu’un euro, c’est un euro, il ne plaisante pas.