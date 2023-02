Déboisement d’un terrain à Nalinnes: les riverains s’inquiètent pour l’avenir du bois de Bertransart

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le long de la Nationale 5, une parcelle du bois de Bertransart est à vendre. À cheval entre les communes de Gerpinnes et Ham-sur-Heure/Nalinnes, le terrain dispose d'une zone batissable et d'une zone forestière. Et en ce début de semaine, les riverains y ont vu des engins débarquer : en une journée, une zone de 25 ares a été déboisée.

« Quand nous avons vu cela, nous avons directement appelé les Communes », explique Virginie, une riveraine.