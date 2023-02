Sécurité routière à Wanze: 5 écoles vont être dotées de marquages au sol en 2023

En ce début d’année, Wanze a reçu la bonne nouvelle : elle a été sélectionnée ! « Grâce aux 25.000€ de subsides, nous allons pouvoir réaliser, dans le courant de l’année 2023, un marquage au sol spécifique devant les entrées de 5 écoles situées sur le territoire wanzois, à savoir les écoles communales de Wanze-centre, Bas-Oha, Vinalmont et Antheit ainsi que l’école libre Saint-Martin. », se réjouit Loïc Leroy, échevin en charge de la Mobilité et de la Sécurité routière.

Renforcer la sécurité

Ce nouveau marquage, composé de carrés colorés placés de part et d’autre des passages pour piétons, permettra d’attirer au mieux l’attention des automobilistes à l’approche d’une zone sensible où se déplacent de nombreux enfants. Cette signalisation se veut être un rappel de la signalisation déjà existante. « Notre volonté est de signaler de manière positive, ludique et harmonieuse, la présence d’une école au sein d’un quartier », précise Loïc Leroy.