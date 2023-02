Une nouvelle maison pour accueillir les femmes victimes de violences, à Verviers

Lorsqu’une femme fuit les violences conjugales ou de genre, elle peut se réfugier dans un centre prévu à cet effet. Mais après quelques mois, certaines ont parfois du mal à retrouver une certaine autonomie.

C’est le constat établi par les associations de terrain. Alors, pour permettre un retour progressif à une vie plus sereine et autonome, les logements d’accueil peuvent être une solution, car ils permettent d’héberger des familles à faible revenu. Ce vendredi, une maison d’accueil était justement inaugurée, à Verviers. Ce logement de « semi-autonomie » dispose de 2 salles de bain et de 5 chambres, et permettra d’héberger une famille nombreuse à faible prix.