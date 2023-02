«Je t’aime, bébé !» : vos messages personnels en grand, sur les écrans LED de Binche, La Louvière ou Soignies

Implantée à Soignies, la PME CX-COM est spécialisée dans la vente et la location d’écrans géants led. Des panneaux lumineux, notamment installés aux entrées de ville et à des endroits de grand passage. Ces surfaces dynamiques et parfois même tactiles, diffusent des messages publicitaires ou des informations.

Alors que la Saint-Valentin approche à grand pas, la société a décidé d’offrir la possibilité à tous les amoureux de déclarer leur flamme via ces surfaces d’une grande visibilité.