Le 20e Salon des Artisans d’Art de Châtelet, jusqu’au 5 février à la Maison de la Poterie

La condition : disposer au moins de 2 cm de longueur de poil, quelle que soit la race. Comment cela a-t-il commencé ? « Pendant 9 ans, une Hollandaise a gardé les poils du brossage de ses deux Terre-Neuve, et puis elle me les a envoyés », raconte Christine. « Les poils passent dans une cardeuse, sont filés au rouet, puis transformés en pelotes prêtes à être tricotées ou crochetées. Cette laine est 80% plus chaude que la laine de mouton. Mais attention, elle ne se lave pas. Il faut profiter de la rosée du matin pour la rafraîchir ».

Parmi les autres nouveautés du salon : des attrape-rêves, des lampes à huile, le travail de la pierre bleue,... Une petite trentaine d'artisans ont pris place à la Maison de la Poterie (et non plus à l'Hôtel de Ville de Châtelet en travaux) et font des démonstrations devant le public.