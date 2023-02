Le démantellement d’une nouvelle messagerie cryptée par les polices européennes mène à 42 arrestations

Des enquêteurs ont perquisitionné des locaux en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas au terme d’une enquête de plus de deux ans, qui a débuté en septembre 2020 et a permis de fermer la messagerie secrète Exclu Messenger, a indiqué vendredi la police néerlandaise.

Les enquêteurs « ont accédé aux données de ce service de communication crypté utilisé par des malfaiteurs et ont pu lire leurs messages au cours des cinq derniers mois », a indiqué vendredi la police néerlandaise dans un communiqué.