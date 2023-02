Judo - Le Mouscronnois Hichem Guenfoud est aussi fort sur le tatami que derrière l’objectif

Nos clubs seront encore bien représentés au Provincial de judo. Cette année, celui-ci fait escale à Mons alors qu’Herstal accueillera le Régional et Tielt le National. Le Top Niveau Tournai, le Kano Tournai et le Kanido Herseaux alimenteront sans doute les podiums et ont quelques promesses à surveiller. Parmi elles, on peut pointer Hichem Guenfoud. Avec Lola Fache, le jeune homme fait partie des cadres du Kanido Herseaux depuis plusieurs saisons déjà. Ecarté des tatamis depuis plusieurs mois pour une blessure au genou, le poids léger a prévu d’effectuer sa rentrée. « Je serai normalement là », annonce-t-il. « Ce n’est pas évident car j’ai encore une douleur et les médecins voudraient que je renforce le muscle de ma jambe. J’ai la niaque et, quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié. Faire un résultat dans les championnats de jeunes est important pour la suite de ma saison, surtout si je veux être repris dans les European Cup. » L’événement pourrait même avoir une saveur particulière puisqu’il est prévu que son petit frère de 13 ans participe pour la première fois. « Lui aussi revient de blessure », pointe Hichem.

En attendant de retrouver les sensations de la compétition, Guenfoud a récemment pu s’adonner à une autre de ses passions : la photographie. Le week-end dernier, il était en action à l’Open d’Herstal, pour le compte de la Fédération ! « Je suis attiré par la photo depuis que je suis tout petit. J’ai reçu un appareil lors d’un anniversaire et je me suis investi dans la pratique. Il m’arrive de faire des séances mais, jusqu’à présent, c’était pour du futsal ou du foot. » L’Open d’Herstal a été le premier tournoi de judo qu’il a couvert. « J’avais réalisé un shooting de Damien Bomboir (NDLR coordinateur sportif de la Fédération) et il a pensé à moi. Mon appareil convient bien aux plans assez rapprochés, ce qui n’a pas toujours été évident à Herstal, mais je me suis débrouillé. J’ai aussi dû régler rapidement un problème avec ma carte mémoire, qui était passée en lecture seule. Heureusement, j’ai trouvé une solution. » Malgré ces imprévus, le jeune homme a été satisfait de son travail. « J’ai reçu beaucoup de messages positifs, notamment de la part de seniors. Certains m’ont demandé si la photographie était mon domaine d’études. Cela m’a motivé à investir dans un autre téléobjectif. » Etudiant en 5e secondaires au sport-études de Mouscron, Guenfoud réfléchit à faire de sa passion son métier. « Actuellement, je me pose beaucoup de questions. La photo prend beaucoup de place dans mon existence. Mais quant à savoir si, un jour, je pourrais en vivre… On verra ce que l’avenir me réserve ! »

Simon Barzyczak