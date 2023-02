Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Manon Aubry a rédigé le rapport parlementaire sur la levée de l’immunité de Marc Tarabella et d’Andrea Cozzolino. Elle a été votée jeudi par le Parlement européen. En novembre déjà, quelques semaines avant que n’éclate le scandale du QatarGate, la Française n’avait pas compris dans quelle pièce elle jouait. Elle s’était exprimée sur les liens apparents qui unissaient des parlementaires européens avec le pays hôte du Mondial de football. Jeudi soir, sur les ondes de la chaîne grecque « Alpha TV », elle a enfoncé le clou en pointant du doigt le comportement d’Eva Kaili, l’ex-vice-présidente du Parlement européen. « Quand j’ai entendu parler Eva Kaili à propos du Qatar en novembre, je me suis dit qu’il y avait quelque chose d’anormal. Elle promouvait clairement le Qatar au sein même du Parlement. Je l’ai vu et entendu de mes propres yeux. Elle avait une influence sur les membres du groupe socialiste. À l’époque, je me demandais pourquoi ils défendaient si fermement les intérêts qataris. C’était avant que je n’apprenne l’existence de ces mallettes remplies de cash ».