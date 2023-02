D1A: Anderlecht décroche une précieuse victoire sur la pelouse d'Ostende

Anderlecht s’est imposé 0-2 en déplacement à Ostende vendredi dans le match d’ouverture de la 24e journée de championnat. Amir Murillo (32e) et Anders Dreyer (89e) ont permis aux Mauves de se hisser en 10e position avec 31 points, à deux unités du top 8. Avec un point sur 24, les Côtiers restent 17e (18 points).

Chez les Kustboys, Dominik Thalhammer n’a pas pu compter sur Fraser Hornby, blessé aux ischio-jambiers, et l’a remplacé par Ivan Durdov. Trouvé seul au point de penalty par Sieben Dewaele, l’attaquant croate n’a pas rassuré son coach en manquant complètement sa reprise de la tête (2e). A Anderlecht, Brian Riemer a aligné Mario Stroeykens à la place de Benito Raman, suspendu, Kristian Arnstad a fait son retour à la place de Majeed Ashimeru et le nouveau venu Islam Slimani a débuté sur le banc.

Ostende a encore eu une grosse opportunité lorsque Bart Verbruggen a dégagé le ballon dans les pieds de David Atanga qui, surpris, a manqué son contrôle (18e). Anderlecht a mis du temps à entrer dans les seize mètres ostendais. Lorsqu’il y est arrivé au prix d’une accélération, Francis Amuzu a attendu trop longtemps avant de céder le ballon à Dreyer (21e). Côté visité, Atanga a encore gaspillé en manquant sa passe au second poteau à Durdov après avoir pris Zeno Debast de vitesse (22e).

On en était pas une approximation près: alors que Durdov et Dillon Philipps ne parvenaient pas à dégager le ballon, Murillo a surgi pour marquer son deuxième but de la saison (32e, 0-1). Revigorés, les Mauves ont manqué une opportunité par Dreyer. Servi au second poteau par Amuzu, le Danois a manqué son contrôle avant de tirer sur Anton Tanghe (38e).

Après la pause, Anderlecht a encore manqué une double occasion de creuser l’écart par Stroeykens dont le tir dévié par la jambe de Tatsuhiro Sakamoto a rebondi devant Dreyer, qui a expédié le ballon dans les airs (51e). Alors que les Mauves contrôlaient le match, Verbruggen a dû repousser une volée de Sakamoto (71e). Le moment était venu pour le coach bruxellois de remplacer Amuzu par Slimani et de décaler Stroeykens sur le flanc (72e). Néanmoins, c’est à nouveau Verbruggen, qui a sauvé son camp devant Sakamoto, lancé en profondeur par Nick Batzner (82e). Anderlecht devait faire attention et sur une passe d’Ashimeru, Yari Verschaeren a cédé latéralement le ballon à Dreyer, qui a assuré le succès des Bruxellois (89e, 0-2).