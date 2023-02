Comment partir au ski à moindre coût?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est bien connu : partir au ski n’est pas bon marché. Entre le coût du trajet, le logement, la location du matériel et les forfaits des remontées mécaniques, la note grimpe rapidement.

Malgré tout, il est aujourd’hui possible de faire des économies sur quelques postes. Et notamment les vêtements. D’après la plateforme spécialisée Vinted, le marché du seconde main ne cesse de se développer et il s’agit là « d’un mouvement à long terme ». En Belgique, l’application compte d’ailleurs quelque 2,5 millions de membres inscrits, soit près d’un Belge sur 5 !