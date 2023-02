Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une étude démontre en effet qu’un milliard d’euros pourrait être réinvesti dans la Sécurité sociale chaque année en luttant contre le surprofit de l’industrie pharmaceutique. Au bénéfice de la Sécurité sociale et donc de la santé de tous…

L’assurance maladie dépense plus de 5,4 milliards d’euros par an pour les médicaments en Belgique. Ce sont, en particulier, les nouveaux médicaments qui sont chers, avec des traitements contre le cancer à plusieurs dizaines de milliers d’euros et des traitements pour les maladies rares à plusieurs centaines de milliers d’euros par an. Et ces prix ne font qu’augmenter. « Non pas parce que les coûts augmentent mais parce que les firmes pharmaceutiques en demandent toujours plus et que l’État n’est pas en mesure de bien négocier », explique-t-on du côté de la Mutualité.

En réaction à cette opacité sur les prix réellement payés et à cette inflation non justifiée, Solidaris a calculé, à travers la réalisation d’une étude, l’économie qui pourrait être réalisée si des prix justes et transparents pour les médicaments étaient appliqués. Ces calculs ont été faits grâce à un calculateur de prix juste développé en collaboration avec l’Association Internationale de la Mutualité (AIM), sur base d’un modèle objectif intégrant les coûts des fabricants ainsi que des marges raisonnables, et soutenant l’innovation.