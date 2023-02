Beyoncé, la «Renaissance»d’une pop star Cinq ans après sa dernière tournée mondiale, la star américaine fera son grand retour en Belgique au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, en mai prochain, dans le cadre de son « Renaissance World Tour ». Pour voir Queen B en live, il va falloir vider son portefeuille! - D.R.

Par Rino Gallo

Après 25 ans de carrière, Beyoncé est toujours dans la course. En juillet dernier, l’interprète de « Crazy In Love » a levé le voile sur son septième album studio, sobrement intitulé « Renaissance ». Un disque de 16 titres conçu dans la plus grande intimité, pendant la crise sanitaire et qui semble lui avoir servi d’échappatoire. « La création de cet album m’a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde. Cela m'a permis de me sentir libre et aventureuse à une époque où rien d’autre ne bougeait. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit où il faut être libéré du perfectionnisme et de la réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d'exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère que cela vous incitera à lâcher prise. Et de vous sentir autant unique, forte et sexy que vous l’êtes », expliquait-elle sur son compte Instagram.

Dance et disco Porté par les tubes « Break My Soul » et « Cuff it », « Renaissance » s’est directement classé en tête du Top Albums, dès sa sortie en France et en Belgique. En plus d’y explorer des sonorités dance et disco, Beyoncé y dédiait un morceau à son oncle Johnny, mort de complications liées au sida dans les années 1990. « Il était ma marraine et la première personne à m'avoir fait découvrir les nombreuses musiques et cultures qui m'ont inspiré cet album », avait-elle déclaré dans une note d’intention postée sur son site. La pochette du disque a également fait beaucoup parler d’elle. Beyoncé y apparaît dénudée, vêtue d’un étonnant corset futuriste mettant en évidence ses formes, fièrement assise sur un cheval en argent. Une illustration sur fond noir de l’artiste américain Nusi Quero, réalisée à partir d’une imprimante 3D.

Mais c’est sur scène que Beyoncé excelle. Le 21 janvier dernier, la star a accepté de donner un concert privé pour l'inauguration d'un hôtel de luxe, l’Atlantis The Royal, à Dubaï, en échange d’un chèque de 24 millions d’euros, selon TMZ. Une performance qui n’a pas fait l’unanimité auprès des fans, lesquels se sont interrogés sur les réelles ambitions de la chanteuse, considérée comme une icône de la communauté LGBTQIA+. « J’ai du mal à comprendre pourquoi Beyoncé, riche d'un demi-milliard de dollars, accepterait 20 millions pour donner sa première prestation depuis ‘Renaissance’, un disque qui s'inspire énormément de la culture queer, à Dubaï, où les droits LGBT ne sont pas reconnus », s’est insurgé un internaute sur Twitter. La principale intéressée ne répondra pas à la micro-polémique. À Dubaï, si elle n'a pas manqué d’interpréter les tubes emblématiques de sa carrière dans une scénographie à couper le souffle, Queen B (comme ses fans aiment la surnommer) fera l’impasse sur les titres de son dernier album. Une façon pour elle de laisser planer le doute quant à ses futurs projets... dont elle a dévoilé quelques bribes mercredi dernier. Des prix indécents Cinq ans après son dernier tour de chant en solo, Beyoncé s’apprête aujourd’hui à remonter sur scène dès le mois de mai avec son « Renaissance World Tour », une tournée mondiale qui fera arrêt à Bruxelles, au stade Roi Baudouin, le dimanche 14 mai. Au total, 41 dates ont pour le moment été annoncées, dont 24 aux États-Unis. En vente dès vendredi prochain à 10h sur le site officiel de Livenation, les billets les moins chers sont affichés à 63,70 euros. Les prix augmentent selon la catégorie sélectionnée : 79,90 €, 101,50 €, 106,90 €, 144,70 € et 182,50 €. Il faudra cependant débourser plusieurs milliers d’euros pour accéder à l’espace VIP du concert qui se décline en huit pack différents. Le plus cher d’entre eux ? Le pack « Pure/Honey On Stage Risers Front Row Expérience », vendu au prix de 2.685 euros (!) par personne, qui vous assure une place au premier rang, au plus près de l’artiste, et vous donne accès à une toilette privative, à deux jetons pour le bar et à des goodies exclusifs. Un peu cher payé tout de même. Récompenses Alors que son public se languit de la retrouver sur scène, Beyoncé est attendue à la 65e cérémonie des Grammy Awards, à Los Angeles, dans la nuit de dimanche à lundi. Pour rappel, en mars 2021, elle avait battu le record de récompenses pour une artiste féminine, avec 28 trophées depuis le début de sa carrière.