Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant de réellement entamer sa nouvelle aventure (match ce samedi contre Ross County), Nicolas Raskin s’est exprimé pour la première fois dans la presse écossaise. Il y était notamment question de sa nouvelle équipe, mais également de la fin de son aventure au Standard et de l’équipe nationale.

Ronny Deila. « Il m’a dit qu’il y avait beaucoup plus de passion et d’ambition à Glasgow. Les deux clubs de la ville se livrent une grande bataille. A-t-il essayé de m’orienter ? Non, non. Il est le coach du Standard maintenant. Il a assez à faire là-bas ! Ma relation avec Ronny était très bonne. C’est un très bon gars, un très bon entraîneur et je pense qu’il a bien réussi avec le Standard. Nous nous entendions bien ensemble. »

La forme. « C’est toujours difficile d’arrêter de jouer quand on avait l’habitude de jouer toutes les semaines. Étant donné qu’il y avait la Coupe du monde juste avant, je n’ai vraiment manqué que le mois de janvier. C’était une situation difficile mais je savais que j’avais des options. Je me suis préparé et j’ai maintenu mon corps en forme pour tenter de faire le bon choix. »