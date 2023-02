Pierre De Maere et quatre autres noms annoncés au festival de Ronquières

Le Ronquières Festival vient d’annoncer, ce mardi, cinq nouveaux noms : PIERRE DE MAERE « Et si, après Stromae ou Angèle, la relève belge s’appelait Pierre De Maere ? Grand, silhouette longiligne, coupe au bol, gestuelle expressive. Dandy moderne, esthète à l’extravagance chic, incarnation du « twink » camouflé derrière des parures luxueuses. Déjà on devine une identité qui peut sans cesse se modeler et se renouveler au gré des désirs. Il compose au piano et à l’ordinateur comme on imagine un cocktail en tentant des combinaisons, précisant les dosages, affinant les associations. L’écriture sème, elle, des balises, joue sur les multiples lectures, défie les codes. Charme fou et mouvant des morceaux, un peu comme si Stromae faisait des câlins à Yelle, Rufus Wainwright et à la pop des eighties. Pierre de Maere a du ressort, une exaltation culottée et un panache détonant. Ne surtout pas lui présenter dans le futur un règlement intérieur. »

FEDER « Feder c’est plus de 175 millions de vues sur Youtube, 300 millions de streams dans le monde. En 2015, c’est l’entêtant Goodbye qu’Hadrien Federiconi choisit comme son introduction au public. Grand bien lui en prend, puisque son 1er single, bien loin d’être un adieu, se classe rapidement #1 sur iTunes dans 22 pays et trône en haut du top Shazam France 7 semaines d’affilée (un record pour l’année 2015). Feder qualifie sa musique de « milkshake entre la Deep et la House », ses influences sont multiples et surtout atypiques. Il réalise de nombreuses collaborations avec des artistes comme Jen Jis, Ofenbach, Julian Perretta et bien d’autres. Mais le jeune niçois aime aussi se lancer de nouveaux défis et surprendre son public, ce fut le cas en produisant 7 titres pour l’album « Désobéissance » de Mylène Farmer. Sans surprise, il a été nommé à plusieurs reprises « DJ de l’année » aux NRJ Music Awards, il effectue les premières parties de David Guetta au stade de France Depuis, Feder s’est imposé comme un pilier incontournable de l’électro française. Sa recette magique reste aujourd’hui inchangée : des beats réfléchis, des mélodies addictives et un sens inné du twist synthétique. »

THE HAUNTED YOUTH « The Haunted Youth, c’est à la base une plongée dans le monde adolescent de Joachim Liebens autour duquel il forma ce groupe avec ses potes d’Hasselt. Musicalement, The Haunted Youth propose un voyage dans un univers nineties aux affinités psyché, ponctués de riffs de guitare un peu crasseux mais maîtrisés à la perfection. Le groupe fait sensation dans les plus grands festivals du pays (Pukkelpop, Dour, Rock Werchter) mais aussi à l’étranger. Devenu depuis une valeur sûre, The Haunted Youth débarque pour la première fois à Ronquières. »

JUICY X BIG BAND « JUICY est une entité mutante à deux têtes, née de la rencontre prophétique de Sasha Vovk et Julie Rens au Conservatoire Royal de Bruxelles. Issu d’une formation classique et jazz tout en ayant grandi au son des tubes 90s, le duo a su prouver que mélanger technique et rigueur musicale à l’énergie des charts pouvait donner vie à un projet jouissif et cohérent. « MOBILE », leur très attendu premier album signé sur l’excellent label belge indépendant Capitane Records est un concentré de post r’n’b aux influences jazz, soul, hip-hop, le tout passé au blender pour un résultat délicieusement inclassable. » WHISPERING SONS « Post-punk racé et moderne à la fois, voix grave de la charismatique chanteuse Fenne Kuppens, imagerie sombre mais musique lumineuse, Whispering Sons a vite fait de devenir culte au Nord du pays avant d’envahir petit à petit les ondes de tout le pays via des singles imparables comme ’Alone’ et un album brillant nommé Image. Ne les ratez pas… » Si la programmation est bouclée à 95 %, d’autres noms seront encore annoncés dans les prochains jours pour finaliser un cru 2023 véritablement exceptionnel. Le Ronquières Festival aura lieu du 4 au 6 août 2023 sur le site du Plan Incliné de Ronquières (Braine-le-Comte). Le Pass trois jours est au prix de 129,00 EUR ; le Day pass coûte 59,00 EUR.