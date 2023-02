Luc Petit désigné «Leader wallon de l’année 2022»

Organisés par le magazine LOBBY – la revue des cercles d’influence, les LOBBY Awards récompensent chaque année, les leaders de l’année écoulée en Belgique. Au total, ce sont 10 prix qui ont été distribués lors de cette soirée organisée mardi dernier.

Les LOBBY Awards mettent en avant les lauréats « les plus exemplaires et les plus inspirants pour la communauté », assurent les responsables. « Au travers de sa fonction, de sa personnalité, de ses actes, le Leader de l’année porte un message fort à l’opinion et hisse sa société, son équipe, vers une phase de reconnaissance et d’accomplissement, en montrant le chemin ».