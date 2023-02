Jusqu’à moins 51 degrés attendu: le nord-est des États-Unis et l’est du Canada sous un froid polaire historique

Le nord-est américain et l’est canadien sont soumis à un vent glacial. L’État septentrional du Maine en particulier pourrait voir vendredi et samedi la température chuter à -51 degrés Celsius, selon un bulletin du National Weather Service (NWS) pour la région de Caribou, non loin de la frontière avec le Canada.

« C’est un coup (de froid) arctique épique », du jamais-vu à l’échelle d’une « génération », en particulier « quelque chose que le nord et l’est du Maine n’ont pas connu depuis 1982 et 1988 », note le NWS.