Walter Chardon continue sa chouette tournée pour la promotion de son livre

Depuis la sortie de « Tu ne feras jamais rien de bon », le livre retraçant son parcours, Walter Chardon multiplie les présentations, débats et autres conférences. Il était d’ailleurs ce vendredi encore à la Garenne pour un match de futsal, l’un de ses anciens terrains de jeu.

Lors d’une soirée au club de tennis de table (une autre ancienne passion) de Châtelet, il y avait eu 150 personnes venues l’écouter alors que le lancement officiel de la vente de son bouquin avait rassemblé plusieurs centaines de personnes à l’hôtel Charleroi Airport de Gosselies.

Ce mercredi soir, ils étaient à nouveau nombreux à s’être déplacés (plus de 300 personnes) au CEME de Dampremy à l’initiative de l’Université de Mons et plus particulièrement de son recteur, Philippe Dubois. On notait notamment dans l’assistance la présence de Felice Mazzù pour une soirée qui constitua une nouvelle belle réussite en tout point.

Le succès se traduit aussi à la vente puisqu’on dénombre déjà plus d’un millier d’exemplaires de l’oeuvre vendus…