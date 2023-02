Brian Riemer, le coach d’Anderlecht, après le succès à Ostende: «On sait qu’on peut faire beaucoup mieux»

Anderlecht s’est imposé 0-2 en déplacement à Ostende vendredi dans le match d’ouverture de la 24e journée de championnat. Amir Murillo (32e) et Anders Dreyer (89e) ont permis aux Mauves de se hisser en 10e position avec 31 points, à deux unités du top 8.

« Ostende nous a vraiment rendu la tâche difficile aujourd’hui mais pour finir on gagne et c’est le plus important », expliquait Brian Riemer, le coach anderlechtois, à l’issue de la rencontre. « On sait cependant qu’on peut faire beaucoup mieux qu’aujourd’hui quand on est en possession du ballon. Le plus important c’est de gagner, on ne prend pas de goal et on repart avec 3 points. On essayera de faire encore mieux la semaine prochaine en continuant à s’améliorer. »

Prochain rendez-vous pour les Mauves : la réception de Saint-Trond dimanche prochain au Lotto Park.