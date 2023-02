Un mercato qui déforce notre championnat

Avec les départs d’Onuachu (de Genk vers Southampton), Soulier d’Or 2021 et meilleur buteur de la compétition, de l’emblématique Unioniste Vanzeir (vers New York) et des deux Standardmen Raskin (Glasgow Rangers) et Amallah (Valladolid), ce sont des joueurs au-dessus du lot qui quittent la Belgique. Et les arrivées ne compensent pas. Surtout pas à Anderlecht qui s’est aussi planté sur ce coup-là dans une saison décidément maudite. Un mot sur nos Diables : Thorgan Hazard veut se relancer au PSV, Sambi Lokonga à Crystal Palace et Trossard fait déjà son trou à Arsenal. Une Premier League qui bat à nouveau tous les records avec plus de 800 millions d’euros pour ce mercato et 330 pour l’unique Chelsea. On entend qu’avec le Brexit, l’Angleterre souffre économiquement. Ce n’est pas le cas de son football qui peut, grâce à ses derniers contrats TV, bénéficier d’une manne de 12,4 milliards jusqu’en 2025. C’est 2 milliards de plus que le précédent contrat et c’est grâce surtout au marché international qui a dépassé le marché national. Ainsi aux Etats-Unis, NBC versera chaque année 450 millions d’euros à la Premier League. Ajoutez-y les revenus commerciaux qui explosent eux aussi. Pour les six clubs du top, ils rapportent plus que les droits TV. L’escalade n’est donc pas terminée. Rendez-vous au prochain mercato pour d’autres vertiges.