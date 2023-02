EuroMillions (résultats du vendredi 3 février): 6 Belges millionnaires, voici le tirage gagnant!

Le tableau des gains

Un Belge gagnant au rang 2 remporte la somme de 200.626,3 euros. En outre, 6 Belges repartent avec la somme de 1 million d’euros grâce au tirage spécial « pluie de millionnaires », qui assurait un tirage gagnant pour 100 Européens. Six Belges sont donc heureux ce soir. Envie de savoir si vous êtes l’un d’entre eux ? Vérifiez alors le code My Bonus sur votre ticket de jeu via ce lien.