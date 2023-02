«En finir avec Eddy Bellegueule» au Wolubilis: «Ça nous importait de défendre tous les personnages même les plus problématiques»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans un village de picard, rural et ouvrier, un homme et un « vrai » est « un dur » qui montre ses muscles et joue au foot. Sauf qu’Eddy Bellegueule est « différent » parce qu’efféminé. Harcelé, exclu, violenté parce qu’il est pédé alors que le village déteste ça. Jessica Gazon transpose sur scène le roman d’Edouard Louis, « En finir avec Eddy Bellegueule », avec le collectif La Bécane.

« C’est une envie collective avec le collectif d’adapter ce livre. Chez chacune d’entre nous, il y a des résonances », commente la metteuse en scène.