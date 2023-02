EDITO – Nucléaire: l’erreur est humaine, une fois

Bien sûr, personne ne saute de joie devant des réacteurs nucléaires et personne ne minimise leurs points faibles et troubles (risque potentiel sur la sécurité, stockage des déchets…). Mais aujourd’hui, chez de nombreux militants écolos, la priorité climatique a surpassé le slogan « nucléaire, non merci ». Le virage pris ce vendredi par la majorité Vivaldi ouvre une ère qui devrait permettre à notre pays d’assurer son approvisionnement énergétique à un prix raisonnable, tout en lui donnant un peu plus de temps pour converger vers une trajectoire massivement renouvelable. À condition d’avoir enfin une stratégie claire et de tout mettre en œuvre, dès aujourd’hui, pour l’appliquer au plus vite. Bref, ne plus commettre les mêmes erreurs que par le passé. L’erreur est humaine, mais persévérer est diabolique…

