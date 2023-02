Waremme lance son concours photo pour se constituer une banque d’images

Afin de constituer une bibliothèque d’images sur Waremme, la Ville et ses partenaires lancent un concours aux particuliers et ou aux photographes amateurs locaux. L’œuvre, représentant un ou plusieurs paysages, monuments, festivités sera récompensée et fera la couverture du Waremme Info.

De nombreux prix sont également à remporter. L’ensemble des photos collectées seront répertoriées et pourront être utilisées pour illustrer le site internet, les brochures mais aussi pour tout autre support d’information ou de communication ou publication d’intérêt communal.